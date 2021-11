Parti Nagy Lajos: Az író nem lélekidomár

Tele van a közösségi média Parti Nagy-idézetekkel, amióta Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója két hete élcelődő kritikát fogalmazott meg a magyar kortárs irodalomról, és név szerint említette a Kossuth- és József Attila-díjas Parti Nagy Lajost. Az írónak egyébként épp most jelent meg legújabb könyve Árnyékporocska címmel. Nyáry Krisztián erről a könyvről is beszélget a szerzővel. Prózáról és versről, Parti Nagy új kisregényéről, a könyvértékesítés hátteréről és tíz kiváló szakácskönyvről is szó lesz a Buksó új epizódjában.