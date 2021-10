Fodor Marcsi: Lezárt életpálya sosincs

Mi a közös Barabási Albert-Lászlóban, Puskás Ferencben, Karikó Katalinban és Kodály Zoltánban? Mindannyian sikeresek, világhírűek és magyarok. Fodor Marcsi augusztusban megjelent új könyvében – velük együtt – húsz olyan rendkívüli tehetséget mutat be, akik itthonról törtek a csúcsra. Fiataloknak szóló kötetéről, a történetmesélés szépségéről és a női hősökről is mesél Nyáry Krisztiánnak, aki aztán folytatja legutóbb megkezdett témánkat a könyvkiadás folyamatáról, végül pedig néhány kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő könyvet is ajánl.