Szabó T. Anna: Olvasókból lesznek az írók

Csütörtökön Szabó T. Anna nyitja meg a 92. Ünnepi Könyvhetet. Kosztolányi és Esterházy örökébe lépni, fontosat és – ahogy a költőnő fogalmaz – igazat mondani a beszédében különös utazás lesz számára. A könyvhetekre már eddig is jólesően emlékezett vissza, különösen arra amikor 2002-ben férje –Dragomán György – első regényét, ő pedig Fény című kötetét mutathatta be a Vörösmarty téren. Mindezek mellett Szabó T. Anna arról is mesél, milyen, amikor ujjain keresztül szólítják meg a könyvek, de az is kiderül, tekinthetünk-e terápiaként az olvasásra. Nyáry Krisztián aztán tíz, a könyvhéten fellelhető kötetet ajánl, mindezek előtt pedig húsz érdekességet hoz magával a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesüléséről.