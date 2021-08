Dragomán György: Nagyon átélt módon próbálok főzni

Szerinte a főzésről írni legalább annyira jó, mint főzni. Szeret és szokott is szuvidálni, foglalkoztatják a gasztronómia technológiai újításai, mégis egy külön lélekállapotként tekint arra, amikor a konyhában van. Karácsonykor jelent meg Főzőskönyve, amelyben végre az olvasóknak is mesél rajongásig szeretett hobbijáról. Dragomán Györggyel Nyáry Krisztián beszélget, aki aztán tizenöt irodalmi igénnyel megírt gasztrokötetet ajánl a hallgatóknak, és jónéhány meghökkentő könyves világrekordról is mesél.