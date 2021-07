Dr. George Tilesch: A mesterséges intelligencia messze túlmutat a technológia határain

Több, mint hatvanéves a mesterséges intelligencia kutatás. Veszélyei már most bizonyított tényként értelmezhetők, nem elhanyagolható előnyeiért pedig még rengeteget kell dolgozni, mégis meghatározó paragrafusa a jelennek és még inkább a jövőnek. Dr. George Tilesch, Omar Hatamleh-val közösen jegyzett könyve a Mesterség és intelligencia – Vegyük kezünkbe a sorsunkat az MI korában egyebek mellett erről is szól. A kötet bátran vállal gondolatébresztő szerepet, miközben nem teszi le voksát amellett, hogy az AI eredendően jó, és amellett sem, hogy nem. A Buksó új epizódjában mindezek mellett kiderül melyek a világ legolvasottabb könyvei, és ajánljuk a közelmúlt tíz legjobb ismertterjesztő olvasmányát is. A mikrofonnál: Nyáry Krisztián.