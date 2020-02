Szilágyi János kérdez

Moldova György: Mi is vertünk tanárt

Nincs több erőszak a világban, mint régen, csak a hírközlés lett jobb – mondta a 85 éves író Szilágyi János a 24.hu-n most induló podcast-műsora, a Szerintem vendégeként, ahol Gyöngyöspatáról és élete emlékezetes pofonjairól is beszélt. Azt is elmondta, miért lett kitagadva a magyar közéletből.