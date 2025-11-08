A Political Capital szerint a Trump-Orbán találkozó rávilágít a jó kapcsolat korlátaira

Orbán két eredményt könyvelhetett el washingtoni útján, amelyek közül főleg az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alóli mentesség híre tudja kárpótolni a többi, korábban beharangozott eredmény elmaradását, értékelte a magyar miniszterelnök washingtoni látogatását a Political Capital.

Az intézet szerint végül nem a korábban hangoztatott nagyszabású gazdasági együttműködést sikerült nyélbe ütnie, hanem az orosz olajra és gázra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentességét tudta kiharcolni a magyar delegáció, fehér házi források szerint egy évre. A tárgyalások eredményeként Magyarország jelentős értékben vásárol

amerikai fegyvereket,

fűtőelemeket

és LNG gázt,

valamint elköteleződött kis moduláris reaktorok beszerzése mellett is,

ami rávilágít arra, hogy az Orbán-kormány korábbi érvelése, miszerint Paks csak orosz fűtőelemekkel működőképest, illetőleg, hogy az orosz energiaforrások nélkülözhetetlenek, nem volt igaz.

A Political Capital szerint a pénzügyi együttműködésről szóló, homályos bejelentés feltehetően egy amerikai swap line megállapodásra utal. Ez átmeneti stabilitást adhat a forintnak, védelmet jelenthet az infláció ellen, és mozgásteret adhat kormánynak, de egyúttal burkolt beismerése az ország gazdasági sérülékenységének is.

Kiemelik, hogy

a korábban beharangozott amerikai beruházásokból idáig mindössze egy valósult meg, a Voyager Technologies magyarországi befektetése,

és nem sikerült megállapodni a kettős adóztatás elkerüléséről sem.

Utóbbi azzal magyarázható, hogy eljárási szempontból nem egyszerű visszaállítani egy ilyen egyezményt.

A közös sajtótájékoztatón Orbán kijelentette, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a háborút, amire az amerikai elnök csodálkozva reagált. Ezután Orbán némileg visszakozva hozzátette, hogy csodák történhetnek. Orbán beszélt arról is, hogy Vlagyimir Putyint rá lehet kényszeríteni arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, de konkrétumokat állítólag csak zárta ajtók mögött mondott. Az elmaradt budapesti békecsúcsról szintén nem hangzott el konkrétum.

Bár Donald Trump nyíltan támogatja Orbánt, a kapcsolatuk korlátait az elemzés szerint az amerikai gazdasági és diplomáciai érdekek jelölik ki.

Belpolitikai szinten a kormány igyekezett a látogatást sikerpropagandaként tálalni, miközben kihívója, Magyar Péter, a Tisza elnöke jól láthatóan nem tud versenyezni ebben a témában Orbánnal, inkább a hazai ügyekre koncentrál. Magyar a találkozó után azt írta, Orbán eladta Magyarországot Washingtonban.

Török Gábor politikai elemző pedig úgy értékelt, Orbánnak az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi. Arról, hogy mit sikerült elérni Washingtonban, az alábbi cikkünkben írtunk.