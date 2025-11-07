Élő Közélet

Trump: Orbánt imádják az otthonában, remek munkát végez

SAUL LOEB / AFP
admin Kerner Zsolt
admin D. Kovács Ildikó
2025. 11. 07. 18:24FRISSÍTVE: 2025. 11. 07. 19:05
SAUL LOEB / AFP
A Fehér Házban fogadja az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt, amit folyamatosan frissülő cikkben közvetítünk.

18:54
Kerner Zsolt

Trump a migrációról beszél

Szerinte Orbánnak igaza volt a migrációban, a többiek pedig tévedtek. Orbán ismét elmondta, hogy Magyarországon nincsenek illegális bevándorlók, amit sokszor elmondott már. Ezután panaszkodott arról, hogy napi egymillió eurót kell fizetniük azért, mert nem tartjuk be az uniós törvényeket.

Trump ezután arról beszélt, hogy minden európai vezető a barátja, nagyon jó kapcsolata van mindenkivel, de elmondta nekik is, hogy tisztelniük kellene Orbánt.

18:51
Kerner Zsolt

Trump: Viktor szerint hamarosan vége a háborúnak

Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök azt gondolja, hamarosan vége a háborúnak. Orbán erre Brüsszelt hibáztatta, hogy a Nyugat nem egységes, mert más álláspontjuk van a háborút illetően. Orbán szerint Brüsszel a harctéren szeretne nyerni, ami lehetetlen.

Trump felkérdezte Orbánt, hogy akkor szerinte Ukrajna nem nyerheti meg a háborút? Erre Orbán azt válaszolta:

Történhetnek csodák.

18:48
Kerner Zsolt

Az első kérdés egyből az olajról szól

Az újságírók kérdezik Trumpot, elsőként rögtön arról, hogy vásárolhat-e majd Magyarország orosz olajat. Trump annyit mondott, hogy dolgoznak az ügyön, de Magyarországnak nincs tengere, ezért nehezebben tudja megoldani a dolgot. Orbán is erről beszélt, elmondta, hogy ahol nincs csővezeték, ott olaj sincs.

Ezután belementek a részletekbe is arról, hogy tényleg csak egy vezeték van-e, amire Orbán azt mondta, hogy igen, mert a horvát vezeték csak kiegészítő, és a mai állapotban nem elég. Orbán álláspontja az, hogy fejleszteni kell, és akkor ki lehet váltani az orosz olajat, ami azt jelenti, hogy a magyar kormány halasztást kérhet a szankciók alól.

18:45
Kerner Zsolt

Kezdődik a munkaebéd

Trump szerint Orbán remek munkát végez, imádják az otthonában, nincs bűnözés, nincsenek problémák, mint más országokban. Az elnök szerint régóta barátok, kereskedelemről, Oroszországról, energiáról fognak beszélgetni. Ezután arról kezdett beszélni, hogy lejjebb mentek az energiaárak, a Walmart már bejelentette, hogy negyedével olcsóbb lesz a Hálaadás idén, mint tavaly volt. Trump sokat beszél az árak csökkenéséről a keddi választás óta, ahol komoly pofont kapott több államban is. 

Sok szót nem vesztegetett Magyarországra az ebéd sajtónyilvános részén, jó embernek és nagy vezetőnek nevezte Orbánt.

Orbán Viktor megköszönte a meghívást, elmondta, hogy jó hat év után visszatérni a Fehér Házba. Szerinte a cél az, hogy javítsanak a kétoldalú kapcsolatokon.

Alapvetően azért, mert a demokraták alatt minden tönkrement.

– tette hozzá. Orbán azt mondta, a legfontosabb ügy Magyarország számára is Ukrajna, és segíteni akarnak Trump elnök béketervében. Trump megköszönte, hogy Magyarország milyen sok ukrán embert fogadott be, Orbán pedig elmondta, hogy megtesznek mindent, amit tudnak.

18:37
Kerner Zsolt

Mi a menetrend?

Trump elnök nyilvános programja szerint először fogadja a magyar miniszterelnököt, majd rögtön utána munkaebéden vesznek részt. Ez legfeljebb két óráig tarthat, mert Trumpnak ezután az Andrews légibázison lesz telefonos sajtótájékoztatója. Az elnök innen Floridába repül. A magyar delegáció tehát összesen nagyjából két és fél órát kap Trumptól.

18:32
Kerner Zsolt

Miről tárgyalnak?

Sok mindenről, ezek egy részét a Bloomberg előre megírta. A legfontosabb viszont már az ajtóban előkerült. A magyar kormány szeretné, ha mentességet kaphatna a két nagy orosz olajcégre kivetett szankciók alól, ezek ugyanis a gyakorlatban ellehetetlenítik, hogy orosz olajat vásároljunk. A Trump-kormány ezt eddig nem adta meg, sőt, még azt sem hagyta jóvá, hogy ezeknek a cégeknek a nyugati érdekeltségeit egy viszonylag Putyin-barát cég, a Gunvor vásárolhassa fel.

Szintén tárgyalni kell a Gazprombankra kivetett szankciókról is, ezek ugyanis a paksi bővítést lehetetlenítik el, és a mentesség, amit ezek alól kaptunk, év végén lejár. Magyarország komoly atomenergia-szerződést köthet a Westinghouse nevű amerikai céggel.

18:25
Kerner Zsolt

Orbán Viktor elhagyta a Blair House-ot

Körülbelül egy órát késett a tárgyalás Orbán Viktor és Donald Trump között. Az eredetileg fél hatra kitűzött üdvözlés fél hét körül kezdődik, majd, Orbánt autóval viszik a párszáz méterre lévő vendégháztól. Donald Trump sűrűn alkalmazza a késéses technikát a tárgyalások során.

