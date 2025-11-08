BBC: Trump csak egy év mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól

Donald Trump egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól – erősítette meg a BBC információit a Fehér Ház egyik tisztviselője. A Reuters szintén erről ír Fehér Házi források alapján.

Mindez azért érdekes, mert Orbán Viktor és Szijjártó Péter közös sajtótájékoztatón jelentette be az Egyesült Államokban, Magyarország „általános és időkorlát nélküli mentességet kapott” a török áramlat és a barátság vezeték esetében az amerikai szankciók alól, tehát az orosz energiahordozók vásárlására.

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, továbbra is Magyarországon lesz a legalacsonyabb energiaár. A török áramlat és a barátság vezeték esetében szankciómentességet kaptak. Általános és időkorlát nélküli mentességről van szó.

– mondta Orbán.

A magyar külügyminisztérium által szombat reggel kiküldött közlemény szerint Szijjártó azt mondta, hogy „a szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül”. Ugyanakkor ez alapján már nem egyértelmű, hogy a korlátozás nélkül a beszerzés mennyiségére vagy az idejére vonatkozik.

A kérdés tisztázása érdekésben kérdéseket küldtünk a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, valamint a külügyminisztériumnak is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

A szankciómentességért cserébe az is kiderült, milyen üzletekkel kötötték össze azt. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint szerződést kötöttek

114 millió dolláros nukleáris fűtőelem vásárlásról,

600 millió dolláros LNG-vásárlásról

700 millió dolláros védelmi beszerzésről és a két ország közötti tudományos együttműködés kiterjesztéséről is.

Ez alapján a magyar kormány 1,4 milliárd dollár, vagyis több mint 460 milliárd forint elköltését vállalta.

Az Orbán-Trump találkozóról ebben a cikkünkben írtunk részletesen: