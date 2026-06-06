bsfafantasyirodalommoskát anita
Kultúra

Lassan a múlté a skatulyázás és a férfiöltözőszag is – interjú a rangos brit sci-fi díjat nyert Moskát Anitával

Farkas Norbert / 24.hu
admin Orosz R. Zoltán
2026. 06. 06. 17:10
Farkas Norbert / 24.hu
Lassan változik az irodalom belső világa: megélni még nem igazán lehet belőle, viszont sokat kell rá költeni, ha a szerző tágítaná a horizontját. Hogyan szűkíti be a lehetőségeket a MI és mire jó a BSFA-díj, melynek elnyerésével a sci-fi és a fantasy legnagyobb alakjainak névsorára íratkozik fel az ember? Többek között ezekről beszélgettünk Moskát Anita írónővel.

Moskát Anita nyerte a British Science Fiction Association (BSFA) az év legjobb, fordításban megjelent novellájának díját 2025-ben. A BSFA 1970 óta díjazza a tudományos-fantasztikus irodalom kiválóságait. Az elismerés rangját jelzi, hogy az eddigi díjazottak névsorában a műfaj olyan legendáit találjuk meg, mint Douglas Adams, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Terry Pratchett, vagy Neil Gaiman. (Igen, mind férfiak, de erről majd kicsit később.)

Az első évtizedben a BSFA még csak a legjobb scifi-regényeket ismerte el, 1980 óta azonban folyamatosan nő a nyertesek köre: ma már tíz kategóriában oszt ki díjakat. Legutóbb 2023-ban bővült az elismeréslista, éppen azzal a kategóriával, melyet Moskát Anitának sikerült megnyernie.

A legjobb, fordításban megjelent novelláért járó BSFA-díjat eddig három alkalommal osztották ki, s ebből kétszer magyar szerző vihette haza: a 2024-ben Rusvai Mónika nyert, egy évvel később pedig Moskát Anita.

Farkas Norbert / 24.hu Moskát Anita

Derült égből

A cikk tartalmából

Interjúnkban szóba kerülnek még:

  • a Mesterséges Intelligencia pusztító hatásai
  • a tudomány és a tudományos fantasztikum összefüggései,
  • a magyar könyvpiac sajátosságai,
  • az érvényesülés költségei,
  • a nyugati folyóiratok döbbenetes módszerei
  • és a skatulyázás és a férfidominancia enyhülése
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több színész is megszólalt az Alföldi Róbertet ért vádakkal kapcsolatban
Ágyneműtartóból rángattak ki egy nőt (vagy férfit) a kommandósok Budapesten
Magyar Péter: Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot
Egy tengeri szörny felfalta a fejtörőmet – mennyit tudsz a 90-es évekről?
Magyar Péter: Felszólítom Orbán Viktort, állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a gyűlöletbeszédet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik