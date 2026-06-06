Lassan a múlté a skatulyázás és a férfiöltözőszag is – interjú a rangos brit sci-fi díjat nyert Moskát Anitával

Moskát Anita nyerte a British Science Fiction Association (BSFA) az év legjobb, fordításban megjelent novellájának díját 2025-ben. A BSFA 1970 óta díjazza a tudományos-fantasztikus irodalom kiválóságait. Az elismerés rangját jelzi, hogy az eddigi díjazottak névsorában a műfaj olyan legendáit találjuk meg, mint Douglas Adams, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Terry Pratchett, vagy Neil Gaiman. (Igen, mind férfiak, de erről majd kicsit később.)

Az első évtizedben a BSFA még csak a legjobb scifi-regényeket ismerte el, 1980 óta azonban folyamatosan nő a nyertesek köre: ma már tíz kategóriában oszt ki díjakat. Legutóbb 2023-ban bővült az elismeréslista, éppen azzal a kategóriával, melyet Moskát Anitának sikerült megnyernie.

A legjobb, fordításban megjelent novelláért járó BSFA-díjat eddig három alkalommal osztották ki, s ebből kétszer magyar szerző vihette haza: a 2024-ben Rusvai Mónika nyert, egy évvel később pedig Moskát Anita.

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