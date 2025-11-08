Török Gábor: Orbán számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi

Öt hónappal a választás előtt, egy végletekig polarizált versenyben, ahol a szavazók többsége legszívesebben már ma behúzná az ikszet, arra számítani, hogy bármilyen történés radikális változást hoz, hiú ábránd vagy alaptalan félelem. Ugyanakkor az elég nyilvánvaló, hogy ez egy olyan pillanat volt, amit a Fidesz tesz ki majd szívesen az ablakba: egyértelmű politikai siker

– értékelte Orbán Viktor washingtoni tárgyalását Török Gábor.

A politikai elemző szerint a miniszterelnök kifejezetten elégedetten jöhet haza, akkor is, ha már most látszik, hogy – mint a politikai történések többsége – ez az út másképp is értelmezhető. Sokaknak bizonyára az utazás szokatlan kulisszái maradnak meg, de most a tartalmi kérdések sem lényegtelenek: a szankciók alóli felmentés időtartalmáról már elindult a vita, és minden bizonnyal a megállapodások áráról (amit a magyar költségvetés fizet majd meg) is kialakul majd egy értelmezési verseny – jegyezte meg. Török szerint azonban fontos rögzíteni, hogy

Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.

