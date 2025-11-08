donald trumporbán viktortörök gáborwashington
Belföld

Török Gábor: Orbán számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi

Maxine Wallace/The Washington Post via Getty Images
24.hu
2025. 11. 08. 10:56
Maxine Wallace/The Washington Post via Getty Images

Öt hónappal a választás előtt, egy végletekig polarizált versenyben, ahol a szavazók többsége legszívesebben már ma behúzná az ikszet, arra számítani, hogy bármilyen történés radikális változást hoz, hiú ábránd vagy alaptalan félelem. Ugyanakkor az elég nyilvánvaló, hogy ez egy olyan pillanat volt, amit a Fidesz tesz ki majd szívesen az ablakba: egyértelmű politikai siker

értékelte Orbán Viktor washingtoni tárgyalását Török Gábor.

A politikai elemző szerint a miniszterelnök kifejezetten elégedetten jöhet haza, akkor is, ha már most látszik, hogy – mint a politikai történések többsége – ez az út másképp is értelmezhető. Sokaknak bizonyára az utazás szokatlan kulisszái maradnak meg, de most a tartalmi kérdések sem lényegtelenek: a szankciók alóli felmentés időtartalmáról már elindult a vita, és minden bizonnyal a megállapodások áráról (amit a magyar költségvetés fizet majd meg) is kialakul majd egy értelmezési verseny – jegyezte meg. Török szerint azonban fontos rögzíteni, hogy

Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.

Lapunk elemzése arról, hogy mit ért el a kormányfő Donald Trump vendégeként, itt olvasható.

Kapcsolódó
Mit ért el Orbán Trumpnál?
A félsikerből kihozni a maximumot. A miniszterelnök olyan problémákat oldott meg, melyek pár hete még nem is léteztek, de nem látszik nyoma annak a nagy sikernek, amit Trump visszatérésekor vártak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szamurájkardot és drogot is találtak a rendőrök elől menekülő audisnál, akinek még jogosítványa sem volt
A Békemeneten vonult a Ringier vezérigazgatója, aki a Blikk eladása után is a helyén maradhatott
Czutor Zoli lett a Pandora – A szelence átka játékának győztese
Orbán: Általános és időkorlát nélküli mentességet kaptunk két vezetékre
Mit ért el Orbán Trumpnál?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik