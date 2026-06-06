3D-nyomtatással épül a templom a legendásan ateista Csehországban

3D nyomtatással templomot építeni nem szokványos vállalkozás. Csehországban különösen nem az, ahol a lakosság alig 10%-a vallja magát katolikusnak. Az egykori szocialista iparváros, Neratovice plébánosa azonban hisz abban, hogy a templomnak közösségteremtő ereje lesz. Az épületet ugyanis misék mellett helyi rendezvényekre is lehet majd használni. A Deutsche Welle riportja.