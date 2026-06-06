A megújuló energiára kivetett adók csökkentésén dolgozik az Európai Unió – adta hírül a Bloomberg. A cél, hogy olcsóbb legyen ez a fajta energia, a villamosenergia-rendszerek pedig rugalmasabbá váljanak.

Júliusban tárgyalhatják a tervezetet

A laphoz eljuttatott tervezet értelmében az Európai Bizottság júliusban egy olyan új rendelet megalkotását tervezi, mely adóváltoztatásokon keresztül ösztönözné a tiszta energiát és támogatná az intelligens villanyórák elterjedését is.

Ez a javaslat a növekvő energiaköltségekkel kapcsolatos aggodalmakra reagál, mivel azokat nemcsak a magas és ingadozó árak, hanem a rendszerköltségek emelkedése is hajtja

– olvasható a dokumentumban az EU végrehajtó testületének közlése szerint.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a régió jelentősen növelte a szél- és napenergia felhasználását, az energiafelhasználás 57 százalékát még mindig importált fosszilis tüzelőanyagok adják. A bizottság becslése szerint az iráni konfliktus okozta áremelkedések napi 500 millió euróval növelik Európa energiaimportjának költségeit.

Az alábbi, konkrét lépéseket javasolnák

A javaslat az energiaátmenetet az alábbi eszközökkel szeretné felgyorsítani:

a villamosenergia jövedéki adókulcsát a földgázé alá csökkentenék,

mérsékelnék az energiaigényes iparágak villamosenergia-adóját,

egy 30 milliárd eurós szén-dioxid-piaci eszközt bocsájtanának ki,

korszerűsítenék és rugalmasabbá tennék a villamosenergia-hálózatot,

és kötelezővé tennék az intelligens villanyórák felszerelését egy bizonyos szintig: az évtized végére minden tagállamban a végfelhasználók legalább felének rendelkeznie kellene ilyen rendszerrel.

„A hálózatok felhasználóit ösztönözni kell arra, hogy a rendszer szempontjából kedvezően viselkedjenek: igazítsák energiafogyasztásukat, vagy helyezzék át azt olyan időszakokra és helyszínekre, ahol a legolcsóbb energiaforrások állnak rendelkezésre, és ahol ez a teljes rendszer számára a legköltséghatékonyabb” – áll a dokumentumban.