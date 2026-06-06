megújuló energiaforrásfosszilisenergiaátmeneteurópai unió
Nagyvilág

Adócsökkentést tervez az EU a megújulókkal kapcsolatban

Michael Frost / GettyImages
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 06. 17:10
Michael Frost / GettyImages
Hiába nőtt a megújuló energiaforrások használata az EU-ban az elmúlt években, az összesített energiaigény is nőtt, a felhasználás 57 százalékát így továbbra is importált fosszilis tüzelőanyagok adják.

A megújuló energiára kivetett adók csökkentésén dolgozik az Európai Unió – adta hírül a Bloomberg. A cél, hogy olcsóbb legyen ez a fajta energia, a villamosenergia-rendszerek pedig rugalmasabbá váljanak.

Júliusban tárgyalhatják a tervezetet

A laphoz eljuttatott tervezet értelmében az Európai Bizottság júliusban egy olyan új rendelet megalkotását tervezi, mely adóváltoztatásokon keresztül ösztönözné a tiszta energiát és támogatná az intelligens villanyórák elterjedését is.

Ez a javaslat a növekvő energiaköltségekkel kapcsolatos aggodalmakra reagál, mivel azokat nemcsak a magas és ingadozó árak, hanem a rendszerköltségek emelkedése is hajtja

– olvasható a dokumentumban az EU végrehajtó testületének közlése szerint.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a régió jelentősen növelte a szél- és napenergia felhasználását, az energiafelhasználás 57 százalékát még mindig importált fosszilis tüzelőanyagok adják. A bizottság becslése szerint az iráni konfliktus okozta áremelkedések napi 500 millió euróval növelik Európa energiaimportjának költségeit.

Az alábbi, konkrét lépéseket javasolnák

A javaslat az energiaátmenetet az alábbi eszközökkel szeretné felgyorsítani:

  • a villamosenergia jövedéki adókulcsát a földgázé alá csökkentenék,
  • mérsékelnék az energiaigényes iparágak villamosenergia-adóját,
  • egy 30 milliárd eurós szén-dioxid-piaci eszközt bocsájtanának ki,
  • korszerűsítenék és rugalmasabbá tennék a villamosenergia-hálózatot,
  • és kötelezővé tennék az intelligens villanyórák felszerelését egy bizonyos szintig: az évtized végére minden tagállamban a végfelhasználók legalább felének rendelkeznie kellene ilyen rendszerrel.

„A hálózatok felhasználóit ösztönözni kell arra, hogy a rendszer szempontjából kedvezően viselkedjenek: igazítsák energiafogyasztásukat, vagy helyezzék át azt olyan időszakokra és helyszínekre, ahol a legolcsóbb energiaforrások állnak rendelkezésre, és ahol ez a teljes rendszer számára a legköltséghatékonyabb” – áll a dokumentumban.

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