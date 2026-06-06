Lezárta „a közös munkát” a Megafonnal Deák Dániel, akinek Facebook-oldalát 430 millió forinttal tolta meg a fideszes propagandagyár

Deák Dániel a Facebook-oldalán közölte, hogy saját kezdeményezésére lezárta a közös munkát a Schmidt Mária-féle XXI. Század Intézettel és a Megafonnal.

Deák csaknem 300 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalának hirdetésire 2019 és 2025 között a Meta hirdetéstárának adatai szerint

430 millió forintot égetett el a tisztázatlan eredetű milliárdokból működő fideszes propagandagyár.

Rövid bejelentkezésében az új Országgyűlés megalakulása óta hallgató propagandista arról beszélt: időre volt szüksége, az elmúlt hetekben magában értékelte a választási kampányt, és elkezdett dolgozni egy könyvön, amelyben az elmúlt évek tapasztalatait összegzi. Az eddig a Fidesz-kormány üzeneteit közvetítő Deák állítása szerint a jövőben „kormányfüggetlen politológusként” tevékenykedik majd, és „nagyobb hangsúlyt helyez” az elemzésekre.

Deák a Fidesz választási veresége után bocsánatot kért Hann Endrétől, a Medián vezetőjétől, akit a közvélemény-kutatási adatok meghamisításával vádolt, és belátta, hogy nem kellett volna Magyar Péter péniszével foglalkoznia.