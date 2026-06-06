Három csapat pilótája is vezetett Q3-ban, de végül a listavezető húzta be a monacói pole-t

Már az első szakaszban volt piros zászló

Huszonkét autó vágott neki az időmérőnek, de az látszott azonnal, hogy az Aston Martin vesszőfutása foyltatódik a szabadedzések után is, tökutolsó lett a két versenyzőjük. A Haas viszont nagyon csalódott lehetett, mert Esteban Ocon 37 ezredmásoperccel maradt le a továbbjutásról Arvid Lindbald mögött.

A legnagyobb felfordulást mégsem Ocon okozta, hanem Gabriel Bortoleto, aki elmért egy sikánt és a fal állította csak meg. Piros zászlót lengettek, amitől felsóhatjhatott a mezőny java, ugyanis takarítás után folytatódott a száguldozás Q1-ben. Bortoleto egyébként bejutott a második szakaszba, de Sergio Pérez, Oliver Bearman és Valtteri Bottas ezt nem mondhatta el magáról.

Q2-ben már nem történt baleset, viszont alaposan felgyorsult a mezőny, kiélezett verseny alakult ki, de meglepetés nem született. Bortoleto és Nico Hülkenberg is, ahogy a két Williams is, Franco Colapinto sem folytathatta, ahogyan Lindbald sem – az ő csapattársa, Liam Lawson viszont bekerült a legjobb tízbe.

Hárman csatáztak az első helyért

Jöhetett a végső etap, ahol mindenki azonnal a gázra lépett, Oscar Piastri rögtön meg is csusszant, de így is jó időt futott. Még nála is nagyobbat robbantott Max Verstappen, aki egyetlen ezreddel bizonyult lassabbnak, mint Kimi Antonellinél! Az igazi meglepetést viszont Charles Leclerc hozta, aki jól ment ugyan az egész hétvégén, de a Q3-ban kifejezetten küszködött az autójával.

Innentől indult be igazán a tűzijáték, mert Leclerc után Verstappen is húzott egy villámgyors kört, de Antonelli végül őt is meg tudta előzni, ezért a Mercedes üdvöskéje indulhat a pole-ból vasárnap. A második sorba Leclerc és Lewis Hamilton került, míg az ötödik Isack Hadjar, a hatodik George Russell lett, őket követi a két McLaren.

A Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor indul útjára.