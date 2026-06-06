„Visszatért az olasz vonal” – megvan a Honvéd új vezetőedzője

A Budapest Honvéd labdarúgócsapata bejelentette, hogy Maurizio Jacobacci lesz a következő idényben a vezetőedző.

„Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a csapatnak, a stábnak, az edzőknek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a klub három év után ismét az NB I-ben szerepelhet. Ami engem illet, óriási kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és edzőként dolgozhatok ennél a nagy múltú és jelentőségű klubnál” – nyilatkozta a klub honlapján Jacobacci.

Nagy tapasztalat érkezett Kispestre

A 63 éves szakember Bernben született, de olasz szülőktől. Játékosként több mint 300 mérkőzésen szerepelt a svájci élvonalban szélsőként, a Neuchâtel Xamax együttesével az UEFA-kupában negyeddöntőig menetelt az 1985–86-os kiírásban, amely során a Real Madridot is legyőzték 2-0-ra, többek között Jacobacci góljával.

Edzői pályafutását 2000-ben kezdte a svájci rekordbajnok Grasshoppers asszisztenseként, vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. Jacobacci a 2010-es években az FC Schaffhausennel két év alatt kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett, később pedig a svájci első osztályban szereplő FC Siont is irányította. A Luganóval a 2020-as évek elején egy pont híján Európa-ligát érő bronzérmes helyen végzett, ahol Filip Holender és Vécsei Bálint, továbbá Kecskés Ákos is játékosa volt.

A Honvéd honlapja kiemelte, hogy Aldo Dolcetti, Massimo Morales, Pietro Vierchowod, Giuseppe Sannino és a válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Marco Rossi után újra olasz edző irányítja a Honvédot.