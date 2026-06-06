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Sport

A Roland Garros megnyerésével lett meg az első GS-trófea a tenisz csillagának

Mirra Andrejeva a Roland Garros megnyerése után.
Thomas SAMSON / AFP
Mirra Andrejeva a serleggel.
24.hu
2026. 06. 06. 18:41
Mirra Andrejeva a Roland Garros megnyerése után.
Thomas SAMSON / AFP
Mirra Andrejeva a serleggel.
Az orosz Mirra Andrejeva nyerte meg a női egyes küzdelmeit a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben magabiztosan legyőzte a lengyel Maja Chwalinskát.

A döntőnek már résztvevői is meglepetést okoztak, mivel Chwalinska selejtezőből indulva jutott a fináléba, míg Andrejeva mindössze 19 éves. Persze az orosz játékos óriási tehetség, amit az is bizonyít, hogy nyolcadik helyen kiemeltként indult, de 2024-ben elődöntős volt Párizsban, azóta pedig egy wimbledoni negyeddöntő volt a legnagyobb sikere.

A két teniszező korábban soha nem játszott egymással, a tét pedig kijött aznnal, mert négy brékkel indult a döntő. Ezt követően Andrejeva tudott hamarabb megnyugodni, 3:3 után kettő brékkel húzta be a nyitószettet. A folytatás már nem volt ilyen izgalmas, még simábban elhúzott az orosz, sorra nyerte a játékokat, csak idők kérdése volt a győzelme.

Andrejeva pályafutása hatodik serlege, a Suzanne Lenglen Kupa mellé 2,8 millió eurót (egymilliárd forint) kap.

Roland Garros, női egyes, döntő

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)-Maja Chwalinska (lengyel) 6:3, 6:2

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