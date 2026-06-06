A Roland Garros megnyerésével lett meg az első GS-trófea a tenisz csillagának

A döntőnek már résztvevői is meglepetést okoztak, mivel Chwalinska selejtezőből indulva jutott a fináléba, míg Andrejeva mindössze 19 éves. Persze az orosz játékos óriási tehetség, amit az is bizonyít, hogy nyolcadik helyen kiemeltként indult, de 2024-ben elődöntős volt Párizsban, azóta pedig egy wimbledoni negyeddöntő volt a legnagyobb sikere.

A két teniszező korábban soha nem játszott egymással, a tét pedig kijött aznnal, mert négy brékkel indult a döntő. Ezt követően Andrejeva tudott hamarabb megnyugodni, 3:3 után kettő brékkel húzta be a nyitószettet. A folytatás már nem volt ilyen izgalmas, még simábban elhúzott az orosz, sorra nyerte a játékokat, csak idők kérdése volt a győzelme.

Andrejeva pályafutása hatodik serlege, a Suzanne Lenglen Kupa mellé 2,8 millió eurót (egymilliárd forint) kap.