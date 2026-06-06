Több színész is megszólalt az Alföldi Róbertet ért vádakkal kapcsolatban

Többen megszólaltak a Blikknek az Alföldi Róbertet illető vádak kapcsán, amelyek arról szóltak, hogy a Nemzeti Színház egykori vezetője durván bánt a színészeivel.

A lapnak több színész is nyilatkozott névtelenül: volt, aki pályakezdőként dolgozott Alföldivel a Nemzeti Színházban, és sokszor félt a rendezőtől, mert káromkodva szidta őket. Egy másik színésznő arról számolt be, hogy a próbafolyamatok elején sokszor sírva ment haza, ám úgy véli, nem személyes ellentét volt ez, hanem maximalizmusra törekvés.

Udvaros Dorottya nem akart bővebben nyilatkozni, úgy véli, jobb lenne, ha a szakma oldaná meg ezeket a problémákat. Verebes István szerint „amíg a szakmának nincs egy közös szövetsége, ami intézményesített, és abban nincs egy etikai bizottság, addig ez az egész csak egy nyilvános csámcsogás. Persze nem oktalanul, de ez most rosszat tesz az egész szakmának”.

A lap idézte Alföldi egy korábbi megszólalását a témában, azt nyilatkozta, nem érzi, hogy átlépte volna a határt, ha mégis, képes volt megbeszélni azt az illetővel, és bocsánatot kérni.

Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Műsora csütörtöki adásában beszélt az Eszenyi-botrány kapcsán arról, hogy „nemcsak az Eszenyi Enikő van, hanem mindenki tudja a szakmában, hogy vannak, akik ugyanígy bánnak emberekkel, rendezők, tévés producer-rendezők, akik úgy beszélnek a színészekkel, mint a kutyákkal”. Molnár arról vallott, hogy huszonkét évesen dolgozott egyszer Alföldivel, aki a munka közben sokszor megalázta. Lapunk akkor ezzel kapcsolatban kereste a rendezőt, aki nem kívánt megszólalni az ügyben.