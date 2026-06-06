Örülhetnek A mi kis falunk nézői

Műsorváltozás lesz az RTL-en annak okán, hogy mégsem megy szünetre A mi kis falunk, ma este már látható is az új rész. Május végén derült ki, hogy a jelenleg futó 10. évad hirtelen véget ér, a 12. epizód lesz az utolsó. Az RTL azonban most bejelentette, hogy nyáron is folytatódik a széria.

Az új rész ma este 20.05-kor látható a csatornán, hétköznap esténként pedig az ismétlések láthatók.

Az új epizód ára az, hogy az eredetileg mára tervezett Titanicot végül nem vetíti a csatorna. Jövő szombaton újabb részt kap a sorozat, akkor a Nagyfiúk 2. és A pusztító kezdése is későbbre tolódik.

A népszerű sorozatról legutóbb Csuja Imre kapcsán írtunk, aki a héten vonult vissza színházi szerepeitől, a sorozatbeli szerepét azonban megtartja, azaz továbbra is ő marad Pajkaszeg polgármestere.