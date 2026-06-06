Újra fegyverekkel támadja egymást az USA és Irán

Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra, írja a BBC.

A február végén összehangolt amerikai és izraeli támadással kezdődő háborúban április óta fennálló törékeny tűzszünet közepette az amerikai hadsereg azt közölte, hogy lelőtt négy iráni támadó drónt, amelyek a Hormuzi-szoros felé tartottak, veszélyt jelentve a tengeri forgalomra, illetve part menti felderítő radarállomásokat is támadtak Irán déli részén.

Irán ballisztikus rakétákkal válaszolt, két kuvaiti amerikai légitámaszpontra és Bahreinben található amerikai haditengerészeti létesítményekre célozva. Amerikai közlés szerint a hét kilőtt iráni rakéta közül hatot elfogtak, egy pedig nem érte el a célpontját.

Iráni drónok szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét támadták.

A BBC arra is kitér, hogy a két ország közötti konfliktus ellenére az Egyesült Államok vízumot adott az iráni labdarúgó-válogatott tagjainak: Irán június 15-én Los Angelesben játssza első világbajnoki mérkőzését, Új-Zéland ellen.

A 24.hu-n csütörtökön jelent meg Szalai Máté cikke arról, hogy bár az elmúlt napokban úgy tűnt, órák választhatnak el minket az amerikai–iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos nagy bejelentéstől, az optimista légkört a valóság szinte teljesen aláásta. A szakértő azt írta, hogy a meghosszabbítani tervezett tűzszünet eddig sem bizonyult sikeresnek, és a teheráni vezetés érzékeli a gyenge amerikai tárgyalási pozíciót.