Magyar Péter szerint Orbán eladta Magyarországot Washingtonban

Orbán Viktor és hűséges janicsárjai megint utaztak egy jót, megint megünnepelték magukat, és megint eladtak valamit: most épp Magyarországot

– írta Magyar Péter a miniszterelnök washingtoni látogatásáról, amely a Tisza Párt elnöke szerint egy újabb történelmi sikerként eladott „semmi”, ami mögött csak az ország további eladósítása és politikai színház áll.

Orbán korábban Kínának hajolt meg az akkugyárakkal, most épp Amerikának az atomerőművekkel. 466 milliárd forint elköltését vállalta egy év «szankciómentességért» cserébe: ennyire árazta be Amerika a magyar miniszterelnököt.

Magyar azt írta, hogy Bátonyterenyérén folyatja az országjárását, ahol az emberek nem űrállomásra vágynak, hanem arra, hogy vonattal emberi körülmények között eljussanak Budapestre vagy Salgótarjánba, és van olyan háziorvosi szolgálat, ami öt éve ellátatlan. „Mielőtt meghódítjuk az űrt, próbálkozhatna Orbán Viktor a működőképes egészségügy, biztonságos közlekedés és normális oktatás biztosításával” – írta.

Az ellenzéki politikus szerint a washingtoni út nem a magyarok sikere volt, hanem Orbán újabb személyes menekülőútja. Emellett arról ír: hosszú távon stabil, kiszámítható magyar-amerikai kapcsolatokra van szükség, nem vazallusi, hanem partneri alapon.