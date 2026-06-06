Hasonlóságokat vélt felfedezni a mostani, „rendszerváltó” Tisza-elit és a korábbi fideszes elit között Navracsics Tibor, az előző kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere, aki Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait.

„Egy idő után aztán lassan beleszoknak az elitlétbe”

A három bekezdéses eszmefuttatásban elitekről és elitváltásról ír a korábbi politikus, aki szerint a tiszások már most kezdik felvenni az előző elit szokásait. Ennek bizonyítékául pedig egy fényképet is megosztott, melyen Kapitány István gazdasági miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár ülnek egy lelátón. A felvétel vélhetően a múlt szombati, Puskás Arénában zajló Bajnokok Ligája-döntőn készült. Az egykori országgyűlési képviselő az elitváltás gondolatától a „purgátori héven” keresztül igen gyorsan eljut Leninig és Sztálinig. Íme:

„Az elit elit marad. Akkor is, ha összetétele változik, a szokások viszonylag hamar beszoktatják az új tagokat is. Így van ez a szokásos elitváltásnál, és így van még a forradalmi – vagy ahogyan mostanában nevezik „rendszerváltó” – elitváltásnál is. A különbség csak az, hogy a forradalmi elit, amíg nincs a hatalom sáncain belül, úgy gondolja, hogy a hatalmi elit szokásai bűnösek és ők majd mentesek lesznek tőle” – kezdi Navracsics.

„Így aztán purgátori hévvel jelennek meg. Fogadkoznak, hogy ők majd nem teszik azt, amit az általuk bűnösnek tartott elit. Egy idő után aztán lassan beleszoknak az elitlétbe. Kezdik felvenni a szokásokat. Persze, eltérő mértékben” – folytatja.

A forradalmi – mai nevén „rendszerváltó” – elitnek is színre lépnek a Robespierre-jei, Saint-Just-jei, Marat-i, Dantonjai. Más néven: Leninjei, Sztálinjai, Trockijai, Buharinjai. Aztán a különbségek lassan eltűnnek, és maradnak egyszerűen az elit tagjai, annak szokásaival

– zárul a gondolatmenet. Arra nincs utalás a szerző részéről, hogy a szövegben említett történelmi személyek és a képen látható politikusok között vél-e felfedezni bármiféle hasonlóságot.

Visszavonult, de mégis szerepe lesz a megújulásban

Navracsics Tibor a választási vereség után bejelentette, hogy visszavonul a politikától, ám az elmúlt időszakban több beszélgetős műsor vendégeként is feltűnt a médiában, illetve az újjáépítésben is szerepet kapott.

Április végén arról beszélt, ő sosem volt úgy részese a NER-nek, mint Magyar Péter, mert neki minden pozíciójáért keményen meg kellett dolgoznia. Később arról is szólt, hogy a Fidesz elveszítette a középosztályt és a polgári értékeket, ám bízik abban, hogy Orbán Viktor továbbra is a magyar politika megkerülhetetlen szereplője marad.

A közmédiának adott interjújában a választási vereség fő okaként pedig a fiatalokkal, a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát és a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg az egykori politikus. Ugyanebben az interjúban elmondta: Orbán Viktor neki is szán szerepet a Fidesz újraszervezésében. Feladata az országgyűlési frakció, az elnök és az önkormányzati szféra közötti információáramlás biztosítása lenne, mely nem „frontpolitikai”, inkább háttérbeli szerep.