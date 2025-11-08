Orbán közzétett egy videót a fehér házi látogatásról, melyben Trump úgy üdvözli, „Viktor, my man”

Orbán Viktor másfél perces videóban mutatta meg, hogyan nézett ki a pénteki fehér házi látogatása a kulisszák mögött, melynek a figyelemre méltó pillanatai az alábbiak:
- a Fehér Ház ajtajában álló Donald Trump úgy köszönti a magyar miniszterelnököt, hogy „Viktor, my man”, azaz „Viktor, az én emberem”, amit a miniszterelnök azzal viszonoz, hogy elmondja, milyen jó újra Trumpot a Fehér Házban látni.
- Ezután Orbánt az amerikai elnök úgy mutatja be alelnökének, külügyminiszterének és védelmi miniszterének, mint „Európa legerősebb vezetőjét”, ami után Orbán szabadkozni kezd, hogy ez így „félelmetesen hangzik”, majd kezet ráz mindenkivel.
- „Mondd, Viktor, hány illegális bevándorló van az országotokban?” – kérdezi Trump, mire Orbán rávágja, hogy „nulla”. Ezután a szoba nevetésben tör ki, JD Vance alelnök pedig azt mondja, hogy „ezért szeretjük, uram”.
- Trump közli, hogy választások közelednek Magyarországon, és amikor legutóbb a támogatásáról biztosította Orbánt, 30 százalékponttal nyert (2022-ben valójában 20 pontot vert a Fidesz az ellenzéki összefogásra). Most újra őt támogatja.
- Orbán ezután egy asztalhoz ül és aláír valamit, ám eközben Trumpnak felkelti a figyelmét egy tárgy a szobában. „Ó, ez nagyon tetszik!” – mondja Trump az ajándékba kapott porcelántálról, amelyből Orbán elmondása szerint egyetlen darab készült. Gyorsan képet is készítenek róla, és Trump közli, hogy elküldi a feleségének.
- Orbán ezután arról beszél, hogy a magyarok furcsa emberek, mert amikor megtudták, hogy Washingtonba megy, mindenféle ajándékot küldtek vele az elnöknek (felajánlottak egy sasfejet ábrázoló kést is, de ez a videóban nem került elő), amit Trump úgy értékelt, hogy biztosan azért, mert szeretik őt.
- Trump végezetül úgy jellemzi kapcsolatukat, hogy „a kezdetektől fogva barátok vagyunk”.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint Orbán eladta Magyarországot Washingtonban, Török Gábor politikai elemző pedig úgy értékelt, Orbánnak az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi. Arról, hogy mit sikerült elérni Washingtonban, az alábbi cikkünkben írtunk.