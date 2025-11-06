444: Olasz étteremben vacsorázik szűk körben és Bolsonaro fiával is tárgyal Orbán Washingtonban

Orbán Viktor és delegációja hatalmas kísérettel utazott csütörtökön az USA-ba a Donald Trumppal tervezett tárgyalásra. A Wizz Air különgépéről a kormánymédia és a fideszes influenszer-hálózatok jelentős számban jelen lévő képviselői elárasztották az internetet mini interjúkkal és egyéb tartalmakkal.

A miniszterelnökkel szinte az összes fontos minisztere is útra kelt Washingtonba, de a 444 információi szerint közülük csak Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató, illetve Máté János sajtófőnök és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó fog tárgyalni az amerikai elnökkel és embereivel a Fehér Házban.

A konkrét tárgyalásból kimaradó, de utazó miniszterek között van Nagy Márton nemzetgazdasági-, Szalay-Bobrovniczky Kristóf védelmi-, Hankó Balázs kulturális és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azonban nem szálltak fel a gépre. A kormánynak utóbbit áprilisban sikerült leszedetni az USA szankciós listájáról, és a jelenlétével prezentálhatták volna a Trump-adminisztrációnál elért kevés siker egyikét.

Orbánnal Washingtonba utazott Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, illetve Póser Zoltán, az állami N7 Holding vezérigazgatója.A portál információi szerint szintén a kibérelt Wizz Air-gép fedélzetére szállt Kis-Márton Vidor, a Continest vezérigazgatója, Sárosi Lajos, a HungaroTrial vezérigazgatója és

A 444 úgy tudja, hogy a delegációnak az USA-ban az első útja csütörtökön a magyar nagykövetségre fog vezetni, ahol a miniszterelnök tárgyal majd az államellenes összeesküvésért elítélt volt brazil elnök fiával, Eduardo Bolsonaróval. Ezután Orbán interjút ad a Kossuth Rádiónak, este pedig szűkebb körben közpénzből finanszírozva vacsoráznak a Fiola Mare nevű olasz étteremben.

A szűkebb tárgyalódelegáció pénteken nagyjából helyi idő szerint délben érkezik a Fehér Házba, ahol a két vezető munkaebéd közben tárgyal. Ezután saját körben értékelik a fejleményeket, majd a miniszterelnök egyszer J.D Vance alelnökkel külön is tárgyal a lap szerint.