Földhöz csapódott a Wizz Air egyik új gépépének farokrésze – Orbánék ilyennel utaznak Trumphoz

A Wizz Air egyik új, hosszútávú járatok teljesítésére is képes repülőgépét bérelte ki a kormány arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy népes delegáció élén Washingtonba utazzon. Az amerikai látogatás célja, hogy a magyar vezetés személyesen találkozzon Donald Trumppal, aki már októberben bejelentette: nem szándékozik felmentést adni Magyarországnak az alól, hogy felszámolja az orosz energiahordozóktól való függését.

Szijjártó Péter külügyminiszter azt is közölte, hogy a delegáció a Wizz Air egyik repülőjét veszi igénybe az utazáshoz. A gépen több miniszter is rajta lesz. Szijjártó mellett elkíséri Orbánt Nagy Márton gazdasági, Lázár János építésügyi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Lantos Csaba energetikai miniszter is.

A vg.hu szerdán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Wizz Air.nek nincs járata Budapest és Washington között, ezért a kormány kénytelen repülőbérléssel megoldani az utazást. Mivel a két város távolsága 7350 kilométer, ezt a társaság az idén átvett nagy hatótávolságú A321XLR gépével tudja közbeeső leszállás nélkül megoldani. A gép típusjele, az XLR az Extra Long Range, vagyis az extra hosszú hatótávot jelöli. A gép 8700 kilométer teljesítésére képes. „Az elmúlt években a Wizz Air számos alkalommal teljesített VIP-járatokat, ebben az esetben a légitársaság egyik legújabb, Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a magyar delegációt” – írta a légitársaság a Telexnek, miután a pénteki washingtoni út technikai részleteiről érdeklődtek.

A Wizz Air fél éve, májusban vette át az első, új A321 XLR típusú repülőgépét, amelyből összesen 47-et rendeltek, hogy az Európa és a Közel-Kelet közötti kapacitást bővítsék. Sok gép kell a tervezett indiai vonalra is. Szijjártó Péter márciusban Újdelhiben közölte, hogy a Wizz Air még 2025-ben a hét minden napján közlekedő közvetlen járatot indít Budapest és Mumbai között, amit a magyar és az indiai főváros közötti összeköttetés követhet. A járat azonban eddig nem indult el.

Információink szerint eddig öt gép érkezett meg a gyártótól. Az egyik új XLR azonban hamar kiesett a forgalomból, miután a cseh főváros repterén leszállás közben balesetezett. Az esetről videó is készült.