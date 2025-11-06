alvásorbán viktorrepülő
Épp szundított Orbán a repülőgépen, miközben Szijjártó azt fejtegette, miért is mennek Trumphoz

24.hu
2025. 11. 06. 16:16

Reggel már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor és népes delegációja csütörtökön 8 óra 34 perckor szállt fel a Wizz Air gépével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, de kellett egy kitérőt tenniük Washington előtt. A gép ugyanis 11 óra 36 perc körül máris landolt a kormányfő és csapata az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.

A repülőre az Orbán-stáb vitt magával jó pár propagandistát, de az ATV korábbi munkatársa is velük tartott. A Hír TV-s Velkovics Vilmos például mikrofon végre kapta Szijjártó Pétert, aki mögött épp Orbán Viktor pihentette szemeit. Velkovics az utazás céljáról és tétjéről kérdezte a külügyminisztert jó két percen át.

