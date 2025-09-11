Bűnösnek találták Bolsonarót puccskísérlet vádjában, 43 év börtönt is kaphat

A brazil legfelsőbb bíróság bűnösnek találta Jair Bolsonarót katonai puccs szervezésében. A volt államfő akár 43 év börtönt is kaphat, az ítélethirdetés pénteken várható.

A döntő szavazatot Cármen Lúcia Antunes Rocha bíró adta le, aki szerint Bolsonaro a 2022-es választási vereség után erőszakkal próbált hatalmon maradni, amivel a demokrácia tagadásának „mérgező magvát” vetette el az országban.

Ezzel a bírói testület öt tagjából három a volt elnök bűnössége mellett szavazott. Kedden két másik bíró, Alexandre de Moraes és Flávio Dino is elmarasztaló ítéletet hozott a 70 éves politikussal szemben. Moraes ötórás beszédében kifejtette, hogy Bolsonaro egy „bűnszervezet” fejeként államellenes összeesküvést szőtt, és vissza kívánta vezetni az országot a diktatúrába. Velük szemben Luiz Fux bíró szerdán felmentő ítéletet hozott, ugyanis szerinte nincs bizonyíték Bolsonaro közvetlen érintettségére a puccsban. Fux „barbár cselekedetnek” nevezte a 2023. január 8-i zavargásokat – amikor tagadva a munkáspárti Luiz Inácio Lula da Silva választási győzelmét szélsőséges bolsonaristák feldúlták a legfelsőbb bíróság épületét, az elnöki palotát és a kongresszust –, de leszögezte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Bolsonaro uszította volna erre a tömeget. Ezzel együtt elmarasztaló ítéletet hozott a volt elnök két legközelebbi szövetségesével szemben, akik szerinte is érintettek a puccsban.

Bolsonaro jelenleg házi őrizetben van brazíliavárosi otthonában, rendőri felügyelet mellett.

A volt elnök büntetését várhatóan pénteken hirdetik ki, miután az utolsó bíró, Cristiano Zanin is leadta szavazatát. A szakértők szerint a volt elnök akár 43 évet is kaphat a puccskísérlet miatt.

Bolsonaro korábban többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna, és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének nevezte az ellene felhozott vádakat.

(via The Guardian)