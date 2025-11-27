- Gulyás a Kormányinfón: A Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg Budapest fizetésképtelenségét
- Karácsony tüntetéssel vonul a Karmelita elé jövő hétfőn
- Tisza: Budapest nem csődben lévő, hanem zsarolt város
- Putyin: Mindig szívesen látják Orbán Viktort Moszkvában
- Vucic végtelenül hálás Orbánnak
- Nem fért fel a magángépre Szijjártó küldöttsége: kettőt kellett fordulni Banja Luka és Budapest között
- Bódis Kriszta: Tegnap, amikor szórólapot osztottam, egy nő ordítva leköpött
- Magyar Péter: Nem az a cél, hogy kevesebb gazdag legyen
- A Momentum kizárja Cseh Katalint a frakciójából
- Még az ellenzéki többséget is feláldozták a XV. kerületben, hogy átmenjen Tiborcz volt üzlettársának gigaprojektje
- Mutatjuk, milyen idő várható november utolsó hétvégéjén
- Az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg az M30-as gigatöltése Miskolcnál
- Lövöldözés a Fehér Háznál: egy afgán férfi volt a merénylő, aki az amerikai kivonulás után érkezett az országba
- Török Gábor: Orbán Viktornak szenvedélye a futball, és ennek van politikai kockázata
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.27.
Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP
Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!