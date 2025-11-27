napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.11.27.

Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 27. 21:13
Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Karácsony tüntetéssel vonul a Karmelita elé jövő hétfőn
Forgalommal szemben hajtott be az egyirányú utcába, több kocsit lezúzott egy cseh kamion
Szijjártó magángéppel érkezett Banja Lukába, miután katonaival visszafordították
Hongkongi tűz: 55 halott, több száz eltűnt
„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik