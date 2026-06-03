Török Gábor: Egyre jobban kirajzolódik egy fontos különbség az új hatalom és Orbán Viktor abszolút köztársasága között

Török Gábor sokszor hallja, hogy túl kell lépni az elmúlt 16 éven, „nem érdekes már, hogy milyen volt az a korszak, új időszámítás van, mindent másképp kell csinálni, mindenről másképp kell gondolkodni”, de a szomorú helyzet szerinte az, hogy „a politika biztos nem ilyen, itt bizony nincs, nem lehet tiszta lap, minden új rendszer a régire reflektál, akár akarja, akár tagadja”.

A politikai elemzés pedig még kevésbé engedheti el a múltat, hiszen annak mintái és példái sokat segítenek a jelen megértésében

– írta.

Török posztjában úgy fogalmaz, hogy most például azt látjuk, hogy bár az új hatalom egyre inkább belakja Orbán Viktor abszolút köztársaságát, a két működésmód, irányítás között egyre jobban kirajzolódik egy fontos különbség, amelynek egyik fontos oka a két vezető eltérő felfogásából, célrendszeréből, sikerkritériumából fakad.

Orbán Viktor hatalmat gyakorolt, Magyar Péter politikát művel. Orbán számára a politika arról szólt, hogy ki hozza meg a döntéseket. Ehhez eszközként szüksége volt a nyilvánosságra és a politika intézményeire, de csak azért, hogy a hatalmi pozíció szilárd maradhasson. Magyar ezzel szemben a nyilvánosságban és a politika tereiben (így a parlamentben is) éli meg a politikát, itt rendez és ad elő darabokat, miközben folyamatosan főszerepel

– írta.

A politikai elemző úgy véli: „Orbán számára a hatalom volt a fő cél (döntések meghozatala, minél nagyobb szuverenitás) és a politikai nyilvánosság volt ennek az egyik szükséges (rossz) eszköze”. Magyar viszont a hatalmat eszköznek vagy még inkább következménynek látja, és „a politika lényegét a szereplésben, a versenyben, a politika művelésében-művészetében látja”.

Ha ezt a különbséget elfogadjuk, felismerjük, szerintem sok minden érthetőbbé válik

– zárta bejegyzését Török.

Az elemző a legutóbbi Törökülésben arról beszélt: nem biztos, hogy jó Magyar Péternek, ha Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök.