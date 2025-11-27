Karácsony tüntetéssel vonul a Karmelita elé jövő hétfőn

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere sajtótájékoztatót tartott Gulyás Gergely miniszter kormányinfós bejelentése után, miszerint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg Budapest fizetésképtelenségét, és akkor a kormány segít, akár csődsegély, akár más mentőcsomag formájában.

Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné

– idézte a helyzet abszurditása miatt Örkény Budapest című egypercesét Karácsony, aki szerint nincs rendben, hogy az EU kilencedik legnagyobb városának vezetője Gulyás Facebook-oldalát nézve tudhatja meg, hogy mi történik majd a várossal. A Miniszterelnökség vezetője szerinte abban a percben mondta el, hogy segíteni akarnak a fővárosnak, amikor leemeltek több mint hatmilliárd forintot a főváros számlájáról.

Rendkívüli közgyűlés jön

Karácsony bejelentette, hogy összehívta a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését hétfőre.

Mivel rendkívüli ülés, rendkívüli helyzetben, ezért a helyszín is rendkívüli lesz: a közgyűlést a kelenföldi buszgarázsba hirdeti meg, mert ez a budapestiek érdekében végzett szolgálat egyik legfontosabb helyszíne.

Azt is elmondta, hogy a döntést, azért, hogy súlya legyen, személyesen viszi majd el a Karmelitába, de ezúttal a budapestieket is oda hívja. Karácsony szerint ez lesz a budapesti Büszkeségmenet 2. Hétfő este fél hétkor hív mindenkit találkozóra, hogy a Clark Ádám térről sétáljanak a miniszterelnök budai Várban található irodája elé.