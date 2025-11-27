Még az ellenzéki többséget is feláldozták a XV. kerületben, hogy átmenjen Tiborcz volt üzlettársának gigaprojektje

Elhárult az utolsó akadály a Bayer Construct Szilas Ligetnek elkeresztelt óriásberuházása elől, miután a XV. kerületi képviselőtestület ma megszavazta a céggel kötött „fejlesztési megállapodást”, írja a Válasz Online.

A lap szerint ez azt jelenti, hogy a XV. kerület semmilyen eszközzel nem akadályozza a kormány kedvenc ingatlanfejlesztőjének több mint 3000 lakásos, 12-18 emeletes tornyokból álló építkezését. Cserébe néhány közfejlesztést és 1,7 milliárd forint támogatást kap.

A megállapodás összehozását a lap szerint Horváth Csaba volt zuglói polgármester is segítette, aki mostanra a Bayer Constructnak dolgozik.

A megállapodást a DK-s Németh Angéla polgármester támogatta, a szavazáson az MSZP-DK szavazataival ment át, a helyi zöldek és a Momentum ellene szavazott. Egy képviselő még a DK-ból is ellene szavazott. A Fidesz öt képviselője az MSZP-DK-hoz hasonlóan támogatta a beruházást, ami elég volt ahhoz, hogy átmenjen.

Gyurkó Dániel momentumos alpolgármester a szavazás után bejelentette, kilépnek a kerületet eddig irányító koalícióból. A Momentum mellett Farkas Edit, valamint Lukács Gergely független képviselő kilép a közös ellenzéki frakcióból.

Németh Angéla polgármester így az ellenzéki többséget is feláldozta a beruházás megszavazásáért.