Megdöbbentő körülményekre hívta fel a figyelmet lapunknak nyilatkozva Oszvald Tamás geológus az M30-as autópályával kapcsolatban:

földcsuszamlásos területre tervezték az M30-as autópályát.

Olyan helyre épült a Miskolc–Szikszó közötti szakaszon a töltésmonstrum, ahol az altalaj nem bírja el.

Az egész meg sem történt volna, ha elvégzik a terület geológiai vizsgálatát, ha felmérik a földtani veszélyforrásokat.

Az M30-as jó példa a pazarló magyar útépítési gyakorlatra.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kirohanásaiban mindennek nincs nyoma. Tény, hogy a Miskolc–Szikszó autópályaszakasz hosszú ideje használhatatlan, a lakosság számára elviselhetetlen a 3-as útra zúduló forgalom. A miniszter az áldatlan állapotokért egyetlen felelőst nevezett meg, a kivitelező osztrák Strabagot, azt állítva, hogy kispórolta a megfelelő műszaki megoldást azért, hogy több legyen a profitja, ráadásul a hibáját utóbb a magyar adófizetők pénzén akarja kijavítani. Közben pedig – miként fogalmazott – „átbaszott bennünket”, nem végzett október végére a töltésjavítással, jóllehet mind Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője, mind Lázár ezt ígérte a helyi választóknak.

A Strabag az elvégeztetett vizsgálatok alapján vis maiorra hivatkozott: előre nem látható módon rétegvíz jelent meg, ami nagy mélységben, a töltés alatt 7 méterre okozott altalajtörést. Az engedélyes tervet az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) készítette, a Strabag annak megfelelően készítette el a kiviteli tervet. Az útépítő cég állítása szerint mindenben követte az engedélyes tervet, attól nem térhetett el, az ÉKM és a független mérnök pedig minden munkafázist ellenőrzött, átvett, nincs nyoma annak, hogy az építkezés közben bármilyen mulasztás felmerült volna – vezette le a történteket az osztrák cég.

Egy állítás és egy tagadás áll tehát egymással szemben az M30-as ügyében.

A lapunknak nyilatkozó geológus szerint viszont valójában rendszerszintű hiba van a magyar autópályaépítések előkészítésében.