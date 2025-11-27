földcsuszamlásgeológusgigatöltéslázár jános
Az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg az M30-as gigatöltése Miskolcnál

Vajda János / MTI
Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyreállításáról tartott sajtótájékoztatón Szikszó határában 2025. július 16-án.
admin Vitéz F. Ibolya
2025. 11. 27. 06:00
Vajda János / MTI
Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint minden a kivitelező Strabag hibájából történt az M30-as autópálya Szikszó–Miskolc közötti szakaszán, ahol a töltés megcsúszása miatt újjá kellett építeni a 150 ezer köbméteres talajszörnyet. A lapunknak nyilatkozó geológus ugyanakkor drámai képet festett a magyar gyakorlatról, aminek természetes következménye az M30-as esete. Az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg a gigatöltés Miskolcnál.

Megdöbbentő körülményekre hívta fel a figyelmet lapunknak nyilatkozva Oszvald Tamás geológus az M30-as autópályával kapcsolatban:

  • földcsuszamlásos területre tervezték az M30-as autópályát.
  • Olyan helyre épült a Miskolc–Szikszó közötti szakaszon a töltésmonstrum, ahol az altalaj nem bírja el.
  • Az egész meg sem történt volna, ha elvégzik a terület geológiai vizsgálatát, ha felmérik a földtani veszélyforrásokat.
  • Az M30-as jó példa a pazarló magyar útépítési gyakorlatra.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kirohanásaiban mindennek nincs nyoma. Tény, hogy a Miskolc–Szikszó autópályaszakasz hosszú ideje használhatatlan, a lakosság számára elviselhetetlen a 3-as útra zúduló forgalom. A miniszter az áldatlan állapotokért egyetlen felelőst nevezett meg, a kivitelező osztrák Strabagot, azt állítva, hogy kispórolta a megfelelő műszaki megoldást azért, hogy több legyen a profitja, ráadásul a hibáját utóbb a magyar adófizetők pénzén akarja kijavítani. Közben pedig – miként fogalmazott – „átbaszott bennünket”, nem végzett október végére a töltésjavítással, jóllehet mind Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője, mind Lázár ezt ígérte a helyi választóknak.

Czeglédi Zsolt / MTI Lázár János

A Strabag az elvégeztetett vizsgálatok alapján vis maiorra hivatkozott: előre nem látható módon rétegvíz jelent meg, ami nagy mélységben, a töltés alatt 7 méterre okozott altalajtörést. Az engedélyes tervet az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) készítette, a Strabag annak megfelelően készítette el a kiviteli tervet. Az útépítő cég állítása szerint mindenben követte az engedélyes tervet, attól nem térhetett el, az ÉKM és a független mérnök pedig minden munkafázist ellenőrzött, átvett, nincs nyoma annak, hogy az építkezés közben bármilyen mulasztás felmerült volna – vezette le a történteket az osztrák cég.

Egy állítás és egy tagadás áll tehát egymással szemben az M30-as ügyében.

A lapunknak nyilatkozó geológus szerint viszont valójában rendszerszintű hiba van a magyar autópályaépítések előkészítésében.

A cikk tartalmából

Kitálalt a geológus, milyen hibákat követtek el az M30 tervezésénél.

