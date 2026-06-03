reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 03. 07:11
GETTY IMAGES

2026. június 3., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.

Mai időjárás:

  • A zivatarokat a középső országrészben felhőszakadás is kísérheti.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 30 fok között alakul.
  • Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Klotild

Deviza középárfolyam:

  • EUR 354,98
  • USD 304,86
  • CHF 387,71
  • GBP 410,46

+1

Kapcsolódó
Arne Slotot menesztette a Liverpool.
Még a káosz is jobb a pusztító unalomnál: Slot kirúgása érthető, de a Liverpool nagy rizikót vállal az utódjával
Hiába az első szezonban szerzett bajnoki cím, a második idény eredménytelensége után a Liverpool menesztette vezetőedzőjét. Kivel és hogyan tovább?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zivataros szerda: térképen mutatjuk, hogy érkeznek a viharok
Erdőbarátok kvíze: te hány fát ismersz fel képről?
Újabb törvényjavaslatok: betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, rendezik az államosított józsefvárosi lakások ügyét
Megkezdődtek az átvilágítások a minisztériumokban
Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik