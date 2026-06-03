Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 3., szerda
Friss hírek
- Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában.
- Újabb törvényjavaslatok: betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, rendezik az államosított józsefvárosi lakások ügyét.
- A Külügyminisztériumból 45 embert küldtek el, a parlamenti államtitkár szerint ők a politikai vezetésben vettek részt.
- „A szegregáció csökkentése közös ügyünk” – roma civil platformot hozna létre az oktatási miniszter.
- Átalakítja a Tisza-kormány az egyedi gyógyszerkérelmek rendszerét.
- Orbán Győző: Áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre.
- Súlyos baleset történt éjjel az M3-ason. Két teherautó, furgon, személyautó ütközött, az autópályát lezárták.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.
Mai időjárás:
- A zivatarokat a középső országrészben felhőszakadás is kísérheti.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 30 fok között alakul.
- Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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