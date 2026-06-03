Sportszerű gesztus: a veszprémiek engedték, hogy Bodó Richárd góllal búcsúzzon Szegedtől

Tíz év után távozik Bodó Richárd a szegedi kézilabdacsapattól, ennek apropóján a Veszprém elleni bajnoki döntő második meccsén ő volt a hazaiak csapatkapitánya. Miután a nagy rivális gyakorlatilag lezárta a finálét, az utolsó másodpercekben szabaddobáshoz jutottak a szegediek, ekkor Bánhidi Bence Bodónak passzolta a labdát,

a veszprémiek pedig engedték, hogy Bodó az üres kapura lőhessen, és így góllal zárhassa le ezt az időszakot a karrierjében, miközben a játékostársak tapssal búcsúztatták.

Sportszerű jelenettel zárult a döntő

„Órákig mesélhetnék, brutális érzelmek voltak bennem, mikor megjöttem. Már az öltözéskor küszködtem a könnyeimmel, gombóc volt a torkomban, mentem a WC-be, kisírtam magam, jöttem vissza. Fantasztikusak voltak a csapattársaim, szeretném megköszönni, amiket mondtak nekem és amit nyújtottak. Nagyon jó mag van Szegeden, a sérülések nagyon megnehezítették a szezont, de köszönök mindenkinek mindent, óriási hálával tartozom nekik, soha nem fogom elfelejteni őket” – mondta az M4-nek Bodó, aki sajnálja, hogy távoznia kell, de megjegyezte: ilyen az élet. Tatabányán folytatja.

Kétnaponta beszélnek majd Bánhidivel

Bánhidi Bencéről is szót ejtett, a beállóval közösen kerültek a válogatotthoz, azóta szobatársak. Külön megköszönte neki, hogy ezúttal csapatkapitány lehetett.

Nagyon fog hiányozni, de kétnaponta beszélni fogunk. Furcsa lesz, mert nem tudjuk, milyen egymás nélkül, ez olyan, mint amikor egy kapcsolat véget ér. Remélem, a válogatottban még sokáig fogunk együtt játszani

– mondta Bodó.

A bajnoki döntő első meccsét 38–36-ra nyerte meg a Veszprém, a másodikat 36–34-re, így története harmincadik bajnoki címét szerezte, és a 2023/24-es idényt követően idén ismét százszázalékos mérleggel, pontvesztés nélkül lett aranyérmes.