Mutatjuk, milyen idő várható november utolsó hétvégéjén

Csendes, késő őszi idő várható november utolsó hétvégéjén: eleinte a déli, majd egyre inkább a keleti országrészben több felhőre és némi csapadékra kell készülni, az ország többi részén a köd feloszlása után hosszabb-rövidebb napos időszakok lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 5 Celsius-fok körül alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország délkeleti felén jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Késő délutántól, estétől egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli, délkeleti országrészben néhol kisebb eső előfordulhat. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk, erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Szombaton az ország keleti, délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, amely mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek a hajnalra képződő köd feloszlása után. Kelet, délkelet felé haladva nő a – jellemzően kisebb – eső előfordulási esélye. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. Kora délután 2-8 fok várható.

Vasárnap az ország keleti harmadán, felén felhős idő várható, nyugatabbra viszont napos és tartósan párás, ködös területek egyaránt előfordulhatnak. Az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. A légáramlás gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban mínusz 5 és plusz 4, kora délután általában 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös helyeken néhány fokkal ez alatt alakul.