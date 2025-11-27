Magyar Péter: Nem az a cél, hogy kevesebb gazdag legyen

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke is megjelent a Tisza Párt országjárásának edelényi állomásán, ahol kérdést tett fel Magyar Péternek, a párt elnökének.

Magyar eleve úgy vezette fel Komjáthi kérdését, hogy látta őt, ezért úgyis össze fogják baloldalizni. Komjáthi egyébként edelényi lakos. Egy pólót mutatott fel Magyarnak, amin az állt:

Kevesebb szegényt, kevesebb gazdagot!

A feliratot többen megtapsolták, Komjáthi pedig hozzátette, hogy egy normális országhoz ez kell. Arra kérte, hogy

Azután elővett egy papírt is a zsebéből, és azt mondta, nem csak a pólót hozta, hanem egy törvénycsomag javaslatát is, amire Magyar azt reagálta:

Na, tudtam, hogy van itt még valami.

Komjáthi elmondta, hogy régen itt a munkásnak előre köszöntek az utcán, de ma nincs olyan munkás, akinek nagybetűvel írják a munkáját a környéken. Szerinte a törvényjavaslat-csomagot minden alkalommal leszavazták a fideszesek, de szerinte, ha Magyar Péter kormányának munkaügyi és szociális miniszterének kezébe adja, akkor vissza lesz állítva a munkások becsülete.

Magyar válaszként elmondta, hogy nekik nem céljuk, hogy kevesebb gazdag legyen. Szerinte nem baj, ha valaki gazdag, minden országban vannak tehetős emberek, ez így van jól. Ha a saját kockázatukra, a munkájukkal, tehetségükkel meggazdagodnak, és viselik az ezzel járó társadalmi felelősséget. Ők nem lehúzni akarnak valakiket, hanem minél kevesebb szegényt látni. Magyar szerint ők olyan gazdagokat nem akarnak, amilyenek most vannak.

Azt kérte Komjáthitól, hogy ne akadályozzák a kormányváltást. Megemelte a kalapját mindenki előtt, aki a saját megélhetését a háttérbe helyezte a kormányváltásért. Szerinte mindenkinek illik felismerni az idők szavát.

Inkább érted haragszom, mint ellened. Azt gondolom, hogy az MSZP-nek is felelőssége van. A szavazók nem csak a Fideszről állítanak majd ki bizonyítványt jövőre, hanem azokról is, akik ráindulnak azokra a tiszás képviselőkre, akiknek esélyük van nyerni.

– mondta Magyar, majd azt kérte, mindenki gondolja ezt át. Szerinte lehet segíteni vagy akadályozni a rendszerváltást, de az meg fog történni.