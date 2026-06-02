Leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét Pósfai Gábor belügyminiszter

Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (BvOP) élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden.

A belügyminisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját és Tóth Tamást, a BvOP vezetőjét, egyúttal

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmehl Jánost bízta meg.