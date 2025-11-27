Putyin: Mindig szívesen látják Orbán Viktort Moszkvában

Vlagyimir Putyin szerint ha Orbán Viktor elfogadja a meghívást, akkor szívesen látja Moszkvában, írja a Telex az Interfax orosz hírügynökség alapján. Putyin azt is elmondta, hogy mindig szívesen látják Orbánt Oroszországban, és hozzátette, hogy felvették a kapcsolatot a magyar féllel a látogatás miatt.

Orbán Viktor […] egyike azoknak az embereknek, akik a realitásokat látják, és ezek alapján határozzák meg a politikai álláspontjukat

– mondta az orosz elnök.

Putyin szerint vannak olyan ügyek, amiket meg kell vitatniuk. Ilyen például a paksi bővítés fűtőanyagainak ügye, mert amikor egy ukrajnai erőműben hasonló fűtőanyagot használtak, az szerinte vészhelyzethez vezetett.

Korábban többen is írról írtak, hogy pénteken Moszkvában találkozhat Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz elnökkel. A Kormányzati Tájékoztatási Központ akkor nem erősítette meg, de nem is tagadta a találkozót. Orbán viszont ma célzott arra, miről beszélhetnek.