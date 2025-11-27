A Momentum kizárja Cseh Katalint a frakciójából

Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is – közölte Bedő Dávid Facebook-oldalán. A Momentum frakcióvezetője jelezte:

ez jelentős pénzügyi károkkal fog járni a Momentum számára.

Bedő jelezte: „Olyan forrásoktól esünk el, amelyet a következő 5 hónapban a kormányváltásra szerettünk volna fordítani. Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást.”

Őszintén sajnálom, hogy így alakult, de Cseh Katalin ezek után nem maradhat a Momentum frakciójában, függetlenül attól, hogy ez milyen pénzügyi következményekkel fog járni ránk nézve. Mert van olyan dolog, ami nem pénz kérdése

– írta Bedő Dávid.

A Momentum döntésével szembe menve Cseh Katalin nemrég a párbeszédes Barabás Richárddal útnak indította a Humanisták nevű mozgalmat, amiért már akkor felszólították, hogy adja vissza a mandátumát, amelyet éppen Fekete-Győrtől kapott meg.