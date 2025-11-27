cseh katalinmomentumkizárás
Belföld

A Momentum kizárja Cseh Katalint a frakciójából

Béres Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 27. 17:13
Béres Márton / 24.hu

Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is – közölte Bedő Dávid Facebook-oldalán. A Momentum frakcióvezetője jelezte:

ez jelentős pénzügyi károkkal fog járni a Momentum számára.

Bedő jelezte: „Olyan forrásoktól esünk el, amelyet a következő 5 hónapban a kormányváltásra szerettünk volna fordítani. Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást.”

Őszintén sajnálom, hogy így alakult, de Cseh Katalin ezek után nem maradhat a Momentum frakciójában, függetlenül attól, hogy ez milyen pénzügyi következményekkel fog járni ránk nézve. Mert van olyan dolog, ami nem pénz kérdése

– írta Bedő Dávid.

A Momentum döntésével szembe menve Cseh Katalin nemrég a párbeszédes Barabás Richárddal útnak indította a Humanisták nevű mozgalmat, amiért már akkor felszólították, hogy adja vissza a mandátumát, amelyet éppen Fekete-Győrtől kapott meg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó magángéppel érkezett Banja Lukába, miután katonaival visszafordították
Gulyás a Kormányinfón: A Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg Budapest fizetésképtelenségét
Kifizették a német prémium autót, de nem kapták meg a kocsit, egy benzinkúton kirángatták az eladót a járműből, majd elhajtottak
Politico: Zelenszkij addig nem mehet a Fehér Házba, amíg alá nem ír egy békemegállapodást
Török Gábor: Orbán Viktornak szenvedélye a futball, és ennek van politikai kockázata
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik