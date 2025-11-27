Mint arról a 24.hu is beszámolt, támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán, a két katonát válságos állapotban vitték kórházba, a lövöldözőt őrizetbe vették.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter az MTI közlése szerint megerősítette az erőszakos cselekmény tényét. Az incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben.

Donald Trump a történtek idjeén nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a hálaadást. Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

Trump közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A Nemzeti Gárda több más nagyvárosban is jelen van támogató szerepben. A helyi rendőrség közlése szerint a támadás célzott, lesből végrehajtott akció volt.

A lövöldözőt más, szolgálatban lévő gárdisták tették ártalmatlanná, a támadót is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az amerikai hatóságok közölték, hogy nincs további gyanúsított, a tettes egyedül cselekedett. A sajtótájékoztatókon elhangzott, hogy az ügyet terrorcselekményként vizsgálják. Az NBC News és a CBS News és hivatalos források szerint

a gyanúsított egy 29 éves afgán állampolgár, Rahmanullah Lakanwal,

aki 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Joe Biden kormánya által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után. A gyanúsított azóta Washington államban él.

Trump: Az az állat

A történteket a Truth Social felültén kommentálta még az este Donald Trump amerikai elnök, aki terortámadásként hivatkozott az esetre.

Az az állat meglőtt két nemzeti gárdistát, mindketten kritikus állapotban vannak, és jelenleg két külön kórházban ápolják őket. [A merénylő] szintén súlyosan megsebesült, de ettől függetlenül nagyon nagy árat fog fizetni. Isten áldja meg nagyszerű Nemzeti Gárdánkat, és az összes katonánkat és rendvédelmi erőnket. Ők nagyszerű emberek. Én, mint az Egyesült Államok elnöke, és mindenki, aki az Elnöki Hivatalhoz kapcsolódik, veletek vagyok!

– üzente az amerikai elnök.