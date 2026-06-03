zivatarzáporidőjárásfigyelmeztetés
Belföld

Zivataros szerda: térképen mutatjuk, hogy érkeznek a viharok

MTI/Ujvári Sándor
admin Vaskor Máté
2026. 06. 03. 06:11
MTI/Ujvári Sándor

Szerdán nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel. Ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet, írja a kiderül.hu.

Egy nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és zivatarok mellett a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső is várható, a zivatarokat akár felhőszakadás is kísérheti.

A HungaroMet Vas és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarok veszélye miatt, továbbá szintén sárga figyelmeztetés van érvényben felhőszakadások veszélyére hivatkozva a déli, a középső és az észak-keleti országrészben, lásd az alábbi térképeken.

met.hu

met.hu

Az Időkép pedig a Facebookon animáción mutatta meg, hová, mikor érkezhetnek meg a záporok, zivatarok.

A legtöbb villámra egyébként a Duna-Tisza közén, a déli országrészben kell ma számítani a HungaroMet számításai szerint.

HungaroMet

Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.

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