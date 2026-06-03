Orbán Győző: Áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre

Az Indexnek küldött levelet Orbán Győző, miután Hadházy Ákos arról írt, a birtokába került egy keretszerződés, amely Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cégei között köttetett, és amely szerinte bizonyítja, hogy Orbánék bányái az adófizetők pénzén termelték a milliárdokat.

A volt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott posztjában,

Orbánék a piaci árnál – bizonyos tételeket akár kétszer – drágábban adhatják el a követ Lőrincnek az állami építkezésekhez. Ez eddig is sejthető volt abból, hogy a Dolomit Kft. jóval nagyobb profittal dolgozik, mint a hasonló vállalkozások.

Hadházy szerint ráadásul az is kiderül a dokumentumokból, hogy Orbán Győzőnek joga van arra, hogy a már eleve magas árakat még tovább emelje akár havonta, „ha úgy gondolja, hogy az eleve magas árakon nem lehet eleget keresni”.

Orbán Győző erre most úgy reagált, hogy több évtizedes bányavállalkozói munkája során mindig minden jogszabályt betartott, és vevői átlátható és megbízható partnere volt.

Minden évben több tucat vállalat vásárol tőlem, akiket megbízhatóan, pontosan és azonos feltételek mellett szolgálok ki. Cégem gyakorlata szerint áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „a vállalkozásom és tulajdonostársaim érdekeit sértő valótlan és rosszindulatú állításokat visszautasítom.”