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Belföld

Súlyos baleset történt éjjel az M3-ason

admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 03. 06:38

Két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében szerdára virradó éjjel –  közölte a katasztrófavédelem a honlapján szerdán, éjfél után fél órával.

A súlyos baleset az autópálya ötvennyolcadik kilométerénél történt. A közlemény szerint a hatvani hivatásos tűzoltók két embert a furgonból, egy embert pedig a személygépkocsiból emeltek ki feszítővágó segítségével.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

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