Súlyos baleset történt éjjel az M3-ason

Két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében szerdára virradó éjjel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján szerdán, éjfél után fél órával.

A súlyos baleset az autópálya ötvennyolcadik kilométerénél történt. A közlemény szerint a hatvani hivatásos tűzoltók két embert a furgonból, egy embert pedig a személygépkocsiból emeltek ki feszítővágó segítségével.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.