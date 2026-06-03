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Élet-Stílus

„Botoxoltatott vagy meghízott” – Katona Szandra reagált a külsejére tett megjegyzésekre

TV2
admin Grósz Petra
2026. 06. 03. 06:38
TV2

Fehéret viselt dr. Katona Szandra a Kincsvadászok egyik múlt heti adásában, ám a stylist-csapat színválasztása sokak szerint nem vált a műtárgyszakértő javára. A story.hu vette észre, hogy az adás után többen is negatív megjegyzéseket tettek a kereskedő külsejére, többen azzal gyanusították, hogy valamilyen esztétikai kezelésen vett részt, míg mások kijelentették, hogy meghízott.

„Vagy botoxoltatott vagy meghízott”

– írta egyikük.

A negatív visszajelzések Katonához is eljutottak, aki a lap megkeresésére reagált is a kritikákra.

Nem, nem botoxoltattam és nem is híztam meg. Egy nap alatt több heti adást rögzítenek, többször is átöltözöm ilyenkor. Szerencsére csak a fehér ruha láttán kaptam ilyen negatív kritikát a nézőktől. Soha többé fehér a kamerák előtt! Mert amit az életben megdicsérnek, az nem mutat jól a képernyőn

– magyarázta a kincsvadász.

Dr. Katona Szandra tavasszal lapunknak is interjút adott, a vele készült beszélgetést alábbi cikkünkre kattintva lehet elolvasni.

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„A műsor adta meg azt a stabilitást, bizalmat, hitet, hogy szakáll és mély hang nélkül is lehetek releváns tárgyalópartner” – meséli interjúnkban dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok népszerű szakértője, akit arról is kérdeztünk, mit tehet az ember, ha hátizsákos rajongók lepik el a családi galériáját, hogy közös fotót készítsenek vele.

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