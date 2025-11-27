Kormányinfó: Gulyás „sem megerősíteni, sem cáfolni” nem akarta Orbán pénteki moszkvai útját

Cikkünk frissül…

A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett, segíteni szeretne Budapestnek, de tisztán szeretne látni – jelentette ki Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón, ahol megüzente Karácsony Gergelyéknek: állapítsa meg a Főrvárosi Közgyűlés a fizetésképtelenséget, amint ez megtörténik, a kormány belép és biztosítja a város működését, akár csődsegély, akár más mentőcsomag formájában.

A kormány tárgyalta a tegnapi kormányülésen a 14. havi nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket, az országgyűlés előtt vannak az ezekkel kapcsolatos jogszabályok, a parlament várhatóan december 10-e környékén el is fogadja a módosításokat – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Összességében azt tudjuk mondani, hogy a 2025-ös költségvetésben közel 8000 milliárd forintot fogunk nyugdíjra költeni” – tette még hozzá, majd arról beszélt, hogy a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, ami elfogadhatatlan, ahogy az is, ha egy kormány nem tudja garantálni a nyugdíjak értékállóságát, értéknövelését, úgy, ahogy a Fidesz-kormányok tették az elmúlt 15 évben.

A béke esélyeiről is tárgyalt a kormány, itt Gulyás megjegyezte, a kormány álláspontja szerint az Európai Unió téves politikát folytat ezügyben. Gulyás szerint Európa szenved a legjobban a háborútól, mégis, az európai cselekvések mind a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Gulyás elismételte a kormány álláspontját, hogy Európának támogatnia kellene az amerikai béketörekvéseket.

Az érdeklődés az Otthon Start iránt továbbra is óriási Gulyás szerint, aki néhány részadatot is elárult a programról:

8500 hitelkérelmet bíráltak el;

az igénylők több mint 44 százaléka házas, esetükben együttes igénylés történik;

a jelenlegi statisztikák szerint Magyarországon 10 lakásvásárlásból 4 Otthon Startból valósul meg.

Újságírói kérdések

Az M1 kezdi a kérdezést, a riporter arról érdeklődik, Magyarország milyen segítséget tud nyújtani Szerbiának, mi az pontosan, amit Orbán Viktor megígért. Gulyás felvázolta, hogy a MOL a tervek szerint két és félszeresére növeli majd az üzemanyag-szállítást Szerbia irányába, mivel déli szomszédunkra már érvényesek az orosz energiára kivetett szankciók, amelyek veszélybe sodorják a szerb energiabiztonságot.

A közmédia hosszan kérdez:

Csuhaj Ildikó arról érdeklődik, meg tudja-e Gulyás erősíteni, hogy Orbán holnap Moszkáva utazik, hogy Putyinnal tárgyaljon. Gulyás „saem megerősíteni, sem cáfolni nem tud”. A közmédia riportere erre azt kérdezte, ha Orbán esetleg mégis utazik, az azonnali tűzszünetet javasolja-e majd az orosz elnöknek, esetleg említést tesz-e a befagyasztott orosz vagyonokról. Gulyás kitérő választ adott, miszerint az amerikai béketervet kell támogatni.

Még egy közmédiás kérdés: teljesíti-e a kormány Karácsony Gergely nagyjából 21-22 milliárdos követeléseit? Gulyás megismételte a kormányinfó elején elghangzottakat: ha a közgyűlés hivatalosan megállapítja a fizetésképzelenséget, a kormány segíteni fog.

Gulyás nem hiszi el a Medián legutóbbi mérését, miszerint 5 százalék ponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt, szerinte a „baloldali közvélemény-kutatások vágyvezérelt” kutatások”, szerinte arról van szó, ahogy közeledik a választás, úgy közeledik a valóság is.

Gulyás szerint szerencsés helyzetben vannak, mert szép számmal vannak olyan képviselőik, akiknek választások óta bizalmat szavaznak a polgárok. Azt nem tagadta, hogy néhány helyen lesznek változások, de kijelentette, hogy a legutóbbi választáson egyéniben győztes jelöltjeik nagy többsége újraindul.

A közmédia riportere szerint nem kérdés, hogy Orbán Viktor lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, Gulyás annyit tett hozzá, hogy a korábbi testületi döntések érvényesek.

Gulyás szerint aki droggal kereskedik, embert öl, ezért tesz meg mindent a kormány a kábítószerek visszaszorításáért, de nincs olyan javaslat az országgyűlés előtt, ami változtatna a hatályos jogszabályokon, így arról sincs szó, hogy betiltanák a zenei művekben a drogok említését.

Az index kérdései:

Mit kér a főváros megsegítéséért cserébe a kormány? A mai szabadkai Orbán-Vucic találkozóval kapcsolatban pedig a riporter azt kérdezi, milyen feltételek alapján vizsgálja a kormány a tervezett MOL-tulajdonszerzést.

A fővárossal kapcsolatban Gulyás szerint a kormány azt várja le, legyen a fővárosi cégeknek konszolidált mérlege, legyenek átláthatóak a főváros pénzügyei, azaz a kormány részéről tisztán látást szeretnének.

A MOL-lal kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a ezt cégnek kell ezt megvizsgálnia. Kérdésre hozzátette: a hazai ellátásbiztonságot nem befolyásolják a Szerbia irányába megnövelt gázszállítások.

A Mandiner kérdései:

A kormány hogyan értékeli a főváros által a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított per bírósági ítéletét?

Gulyás jogi köntösbe öltöztetett politikai trükknek nevezi azt, amit a főváros a szoidaritási hozzájárulással kapcsolatban mond. Úgy látja, a budepesti városvezetés részéről eljárási kérdést támadtak az Államkincstárral kapcsolatban. Bírósági döntés szerinte nincs arról, hogy a főváros felé enm áll fenn fizetési kötelezettség a szolidaritási hozzájárlással kapcsolatban.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre elmondta: az Otthon Start program az érdeklődők 40%-a Budapesten és Pest megyében él, ez arányos az ország lakosságának területi eloszlásával. De más régiókból is érdeklődnek.

Szintén kérdésre hozzátette: a munkáshitelt eddig 33-34 ezren igényeltek.

Kérdések a Breuerpress-től:

