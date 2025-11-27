tisza pártbudapestcsődfizetésképtelenség
Tisza: Budapest nem csődben lévő, hanem zsarolt város

2025. 11. 27. 13:36
Horváth Júlia / 24.hu
A párt szerint Budapest pénzügyi helyzetéért elsődlegesen a kormány felelős.
A párt fővárosi frakciója zsarolásnak tartja Gulyás Gergely miniszter szavait.

A párt fővárosi frakciója elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány csak akkor segít, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan kimondja Budapest fizetésképtelenségét. A Tisza álláspontja egyértelmű: Budapest pénzügyi helyzetéért elsődlegesen a kormány felelős, mert az elmúlt években tudatosan, módszeresen gyengítette a főváros költségvetését. A frakció közleménye szerint a kormány:

  • évről évre drasztikusan megemelte a szolidaritási hozzájárulást,
  • az iparűzési adó szabályainak megváltoztatásával jelentős bevételt vont el Budapesttől,
  • állami holdingokon keresztül visszatartott, illetve késleltetett olyan forrásokat, amelyek a fővárost illetik,
  • jogellenes inkasszót hajtott végre a főváros számláján, amely miatt a Kúria elmarasztaló döntést hozott.

A Tisza fővárosi frakciója ezért visszautasítja azt a kormányzati narratívát, amely a főváros jelenlegi nehéz helyzetét kizárólag a városvezetésre próbálja hárítani, Budapestet „csődvárosként” bélyegezné meg. A kormány által elvárt „fizetésképtelenségi nyilatkozat” nem pénzügytechnikai lépés, hanem politikailag motivált megalázási kísérlet, amely:

  • hosszú távon rontaná Budapest hitelességét és érdekérvényesítő képességét,
  • alapot teremtene a főváros önkormányzatiságának további korlátozásához,
  • kommunikációs eszközzé züllesztené a főváros pénzügyeit.

Azt írták: Budapest nem a kormány kegyéből létezik, az ország fontos gazdasági motorja, nettó befizetője a központi költségvetésnek, ezért nem támogatják, hogy a Fővárosi Közgyűlés önként magára vegye a „csőd” bélyegét azért, hogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen. Nem asszisztálnak ahhoz, hogy a kormány előbb kifossza a fővárost, majd a következményekért a budapestiek által megválasztott városvezetést tegye felelőssé.

Budapest nem csődben lévő város, hanem zsarolt város.

A fővárosnak nem könyöradományra, hanem az őt megillető források visszaadására van szüksége.

Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg közölte, hogy amikor

Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány »meg akarja menteni Budapestet«, törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról.

Egy friss kutatás szerint a főváros pénzügyi nehézségeiért a fővárosi választók kétharmada szerint súlyosabb felelősség terheli a kormányt.

