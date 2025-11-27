Vucic végtelenül hálás Orbánnak

Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azért, amit tesz a szerb-magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk „ mondta a szerb köztársasági elnök a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán.

Aleksandar Vucic az MTI szerint rámutatott, hogy „Orbán Viktor kiállt Szerbia mellett az európai csatlakozásuk ügyében, illetve más politikai vagy közgazdasági témákban egyaránt”.

Szerb számíthat a magyarra, magyar a szerbre

„A szerb nép mindig számíthat a magyar népre, de Magyarország szintén számíthat Szerbiára” – fogalmazott, hozzátéve: a folytatásban elsősorban energetikai biztonsági kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról fognak egyeztetni.

A szerb elnök kérdésre elmondta: a szankció kihirdetésekor felkészültek a nehézségekre, hogy ne legyen probléma se a fűtéssel, se a villamosenergia ellátással, se az üzemanyag ellátással. Hozzátette:

A problémát az okozza, hogy az ország egyetlen kőolajfinomítójában van orosz üzletrész, ám annak eladása a remélt határidőig nem történt meg, ezért fordultak Magyarországhoz segítségért.

Orbán: Számíthatnak ránk

A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Megköszönte azt a támogatást is, amelyet Szerbiától és Aleksandar Vucic elnöktől kapott Magyarország, és megerősítette:

viszonzásképpen a szerbek is mindig számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben.

Orbán Viktor közölte, hogy a szerb elnökkel folytatandó délutáni munkamegbeszélésen napirendre kerül az energiaellátás, a szankciók, Szerbia olajjal való ellátása és a béke kérdése is, és reményét fejezte ki, hogy este eredményes találkozóról számolhatnak be. Hangsúlyozta: heti, magas szintű kapcsolattartás van ma Szerbia és Magyarország között.

Tárgyal, de nem mondja meg, hol

A magyar miniszterelnök a tájékoztatón úgy fogalmazott a Telex tudósítása szerint: „A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát csak ne csak papír meg engedély, anyag legyen – olaj meg gáz – a következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni, remélem sikerrel, és akkor lesz nafta is, meg lesz mentesség a szankciók alól is, vagyis Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz, mert arra a kérdésre, hogyan tudunk segíteni önöknek az az egyszerű válaszom van, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel.”

Orbán nem árulta el, hol tárgyal majd, de ahogy korábban megírtuk, a VSquare értesülése szerint Moszkvába utazik majd, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Ezt lapunknak a Kormányzati Tájékoztatási Központ sem cáfolta, ám Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón nem erősítette meg ezt az információt.