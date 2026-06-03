Ebben a kvízben különböző magyarországi fafajokat kell felismerni képeken a levelei és/vagy termése alapján. A feladat minden kérdésnél az, hogy a vizuális részletek alapján kiválaszd a helyes megoldást a megadott válaszlehetőségek közül. A kvíz összesen 6 kérdésből áll.
Erdőbarátok kvíze: te hány fát ismersz fel képről?
TÉVÉMŰSOROK
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