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Erdőbarátok kvíze: te hány fát ismersz fel képről?

Erdő
Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 03. 05:40
Erdő
Getty Images
A levelei és termése alapján kitalálod, melyik fával van dolgod? Kvízünkből kiderül, mennyire vagy otthon az erdő világában!

Ebben a kvízben különböző magyarországi fafajokat kell felismerni képeken a levelei és/vagy termése alapján. A feladat minden kérdésnél az, hogy a vizuális részletek alapján kiválaszd a helyes megoldást a megadott válaszlehetőségek közül. A kvíz összesen 6 kérdésből áll.

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