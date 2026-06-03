Forbes: Orbán Anita a legbefolyásosabb magyar nő

Tizenkét év után először a Forbes Magyarország is egyesített listával, és nem szektor szerinti összesítésekkel hozta ki top 50-es rangsorát a legbefolyásosabb magyar nőkről, melynek élén Orbán Anita külügyminiszter, miniszter-elnökhelyettes áll.

A legbefolyásosabb magyar nők 2026-os rangsorában 20 új név szerepel, és 22 szereplő politikus. A dobogón másik két kormánytag szerepel, akiknek egyaránt van vétójoga is: Görög Márta igazságügyi miniszter, akinek a jogállami keretek visszaállítása a fő feladata, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit.

A nem politikai szereplők közül Vidus Gabriella RTL-vezér a legbefolyásosabb a listán, ő a negyedik helyen szerepel. Rajta kívül a top 10-be még egy nem politikai szereplő került be, Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója. A legbefolyásosabb színész Lovas Rozi lett, ő a 20. helyet szerezte meg a 2026-os rangsorban.

A NER emblematikus alakjai közül egyetlen nő maradt fent a tavalyi lista után az idein is: a kiterjedt kapcsolatrendszerrel és komoly magánvagyonnal rendelkező Schmidt Mária.

A teljes listát itt lehet böngészni.