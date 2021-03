Még ma is csak találgatjuk, hogy pontosan hány magyar műkincs parkol valahol külföldön. Mivel az orgazdák, a bűnügyi informátorok és a hatóságok emberei szinte szagról megismerik egymást, így jelentős műkincseket idehaza már évtizedekkel ezelőtt sem volt célszerű elpasszolni. Ezúttal az egyik leghíresebb műkincslopást idézzük fel: a hatvanas évek végén többször is kipakolták a Mátyás-templomot. Hogyan történhetett meg mindez, milyen felelősség terheli az ügyben a hatóságokat, illetve az egyházi vezetőket? A Tangó és Kes új adásában arról is beszélünk, hogyan értékesítették a kincseket, és milyen véletlenek kellettek az elkövetők lebukásához.

